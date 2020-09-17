Новосибирск, , 05:54 — REGNUM В Новосибирской области возобновляют работу аквапарки. Также, разрешено проведение научных конференций, форумов и симпозиумов. Соответствующие документы одобрены на внеочередном заседании регионального правительства.

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Кроме того, будет проведён Всероссийский конкурс «Большая перемена» для школьников Сибирского федерального округа.

В правительстве региона уточнили, что документы вступят в силу с момента их опубликования на официальном сайте http://www.nso.ru/npa.

Напомним, что с 12 сентября в Новосибирской области вновь заработали театры, кинотеатры и концертные организации.