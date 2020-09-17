Вашингтон, , 05:53 — REGNUM В рамках онлайн-мероприятия PlayStation Showcase Sony показала геймплей (игровой процесс) новой игры серии Oddworld, которая будет эксклюзивом PlayStation. Ролик был опубликован 16 сентября на YouTube-канале компании.

В начале ролика разработчики вставили кинематографическую часть, а ближе к концу показали небольшие отрывки с геймплеем Oddworld: SoulStorm. Поклоникам серии о новой игре также рассказал геймдизайнер и креативный директор проекта Лорн Лэннинг.

Напомним, последняя игра серии Oddworld вышла на PlayStation 4 в июле 2014 года. Это была Oddworld: New 'n' Tasty!, которая представляет собой ремейк оригинальной Abe’s Oddysee. Стоит отметить, что Oddworld: SoulStorm также является расширенным ремейком этой самой первой игры Oddworld, которая вышла в 1997 году.

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