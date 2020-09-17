Вашингтон, , 05:39 — REGNUM Sony подтвердила, что основные игры, релиз которых состоится на PS5, также получат версии для PS4. Об этом 16 сентября компания сообщила в официальном блоге PlayStation.

В частности, на PS4 также выйдут ожидаемые многими геймерами Horizon Forbidden West и Spider-Man: Miles Morales. В компании отметили, что игроки, которые купят версии игр для PS4, смогут бесплатно обновить их после того, как приобретут PlayStation 5.

Sony также сообщила, какова будет цена топовых игр для PS5. Выяснилось, что стоимость многих игр категории AAA составит около $70. В частности, ремейк Demon's Souls и Destruction All-Stars в США будут продаваться за $69,99.

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