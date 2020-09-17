Красногорск, , 05:41 — REGNUM Первый военно-инженерный кадетский класс имени Д. М. Карбышева для 30 кадетов — мальчиков и девочек открылся в подмосковном Нахабине на базе Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В институте ведутся работы над самыми современными и перспективными образцами робототехники, с которыми ребята смогут поработать на практических занятиях. Также в учебный план класса вошёл блок по авиационному и космическому моделированию.

Учебную программу дополнительного образования для кадетского класса разработали специалисты института совместно с учителями лицея № 1 Красногорска. Занятия ведут опытные педагоги.

Учащиеся также будут заниматься инженерным делом, дополнительной физической и строевой подготовкой, салонными и бальными танцами. В октябре, в день рождения генерала Карбышева, воспитанники примут первую присягу — клятву кадета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Центральном научно-исследовательском испытательном институте инженерных войск имени Д. М. Карбышева МО РФ в подмосковном Нахабино 28 февраля стартовала Пятая всероссийская научно-практическая конференция памяти Героя Советского Союза доктора военных наук профессора Дмитрия Михайловича Карбышева.

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