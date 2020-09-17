Тегеран, , 09:02 — REGNUM 16 сентября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 179 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Пресс-секретарь министерства здравоохранения отметила, что с учётом 179 новых жертв их общее число по стране возросло до 23 632 человек. По словам Садат Лари, за последние 24 часа было выявлено около 2981 нового случая заражения вирусом COVID-19, при этом 1726 человек госпитализированы.

Она подчеркнула, что в общей сложности 410 334 иранца подверглись заражению смертельным вирусом, около 352 019 из них выздоровели и выписались из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 3827 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.