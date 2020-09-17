Вашингтон, , 05:25 — REGNUM Sony показала коробки, в которых будут продаваться Retail-версии новой консоли PlayStation 5. Изображения были опубликованы 17 сентября на портале Comicbook.

Стоит отметить, что у коробок одинаковый дизайн, за исключением того, что та, в которой будет продаваться «цифровая» версия (без оптического привода), будет выполнена в чёрном цвете. Стоит отметить, что, по мнению некоторых пользователей соцсетей, коробка «цифровая» версии выглядит более стильно.

https://twitter.com/Wario64/status/1306371155205394432

Sony 16 сентября сообщила, что PlayStation 5 поступит в продажу в США и ряде стран 12 ноября 2020 года. В России консоль появится в магазинах 19 ноября 2020.

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