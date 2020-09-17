Шэньчжэнь, Китай, , 05:23 — REGNUM Объем внешней торговли города Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге Китая вырос на 2% в годовом исчислении до 1,88 трлн юаней (около $276 млрд) в период с января по август, сообщает агентство Синьхуа.

Из общего объема торговли, экспорт достиг 1,04 трлн юаней, в то время как импорт — 845,69 млрд юаней. За первые восемь месяцев года объём основной внешней торговли Шэньчжэня достигла 964,94 млрд юаней, что на 7,6% больше в годовом исчислении, составив 51,3% об общего объема внешней торговли города.

В Шэньчжэне также растер спрос на импорт электрических компонентов и высококачественного производственного оборудования.

За первые восемь месяцев импорт электронных компонентов вырос на 12,9% до 431,59 млрд юаней, в то время как импорт компонентов хранения вырос на 29,3% до 28,52 млрд юаней. Город также импортировал полупроводникового производственного оборудования на 7,24 млрд юаней, что на 35,9% больше.

За указанный период торговля города со странами АСЕАН и Мексикой выросла почти на 10%. Известно также о росте торговли с другими крупными торговыми партнерами, включая Европейский Союз, Великобританию, Японию и Южную Корею.