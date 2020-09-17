Горно-Алтайск, , 05:21 — REGNUM В Республике Алтай за последние сутки выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусом. Это наибольший показатель по приросту за всё время эпидемии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 2746.

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Диагноз подтвердился у 24 жителей Кош-Агачского района. По десять носителей зарегистрировано в Майминском, Онгудайском и Турочакском районах, восемь в Горно-Алтайске. В большинстве случаев заражение выявлено после появления симптомов.

«16 сентября выздоровели 25 пациентов из города Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Улаганского и Шебалинского районов. По данным на утро 17 сентября, за весь период в регионе выздоровели 2216 человек», — добавили в штабе.

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