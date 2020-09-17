Кемерово, 17 сентября 2020, 05:20 — REGNUM На территории Кемеровской области зафиксирована вспышка заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
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"Зарегистрированы десять случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди сотрудников АО «СУЭК Кузбасс» — МСЧ «Шахтёр», отделение профосмотров», — уточнили в ведомстве.
Отделение закрыто с 7 сентября. Все пациенты находятся на амбулаторном лечении, контактным лицам выданы постановления о карантине.