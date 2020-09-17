Благовещенск, , 05:16 — REGNUM Лимонник китайский пользуется большой популярностью у сборщиков дикоросов в Амурской области. Однако его сбор без разрешительных документов запрещён.

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Лимонник занесён в Красную книгу региона, как редкий и находящийся под угрозой исчезновения вид. За сбор дикороса без разрешительных документов грозит штраф в размере от двух до пяти тыс. рублей, рассказал ИА «АСН24» заместитель начальника Дирекции по охране и использованию животного мира Амурской области Андрей Тарасов.

Специальное разрешение для сбора лимонника можно получить в управлении по охране животного мира области после заключения комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам Амурской области. Но комиссию ещё нужно убедить в необходимости сбора лимонника.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельск с Новой Земли и Земли Франца-Иосифа вернулась экспедиция. Группе ученых удалось взять кровь на анализ у шести белых медведей.