Якутск, , 05:20 — REGNUM Власти Якутии заявили о своевременном начале отопительного сезона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Все коммунальные объекты и котельные полностью запущены. Все социальные объекты, кроме нескольких административных зданий минтруда и социального развития, в которых тепло будет подано в ближайшие два дня, тоже запущены.

Проблемными остаются несколько домов в Якутске, которые после капитального ремонта, но и там оперативно запускают отопление.

По данным министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Дмитрия Садовникова, к отопительному сезону подготовлена 1191 котельная, 3954,3 км тепловых сетей (100%), 1430,5 км водопроводных сетей (100%), 749 км канализационных сетей (100%).

На 16 сентября в Якутии запущено 99,7% жилищного фонда — 40 299 домов из 40 309, осталось запустить 10 многоквартирных домов в Якутске. Паспорта готовности получили 711 объектов теплоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Восточный Амурской области, где уже начался отопительный сезон, запас топлива для котельной не соответствовал нормативным требованиям. Через суд прокуратура обязала завезти уголь, необходимый для прохождения отопительного сезона.