Вашингтон, , 05:14 — REGNUM Sony дала понять, что цены некоторых игр для PlayStation 5 будут выше обычных. Информауия была опубликована 16 сентября в блоге PlayStation.

В частности, стоимость ремейка Demon's Souls и Destruction All-Stars в США составит $69,99. Такую же цену получит The Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition, притом, что обычная версия игры обойдётся геймерам в $49,99. Игру Sackboy: A Big Adventure можно будет приобрести за $59,99. Издание Game Rant сделало вывод, что, похоже, цены всех игр топ-уровня (AAA) достигнут отметки $70.

Sony 16 сентября 2020 года провела онлайн-трансляцию PlayStation Showcase в рамках которой она показала трейлеры многих игр для PS5 и сообщила, что стоимость цифровой и стандартной версии PlayStation 5 составит $399,99 и $499,99.

Читайте ранее в этом сюжете: Sony показала игровой процесс Spider-Man: Miles Morales на PlayStation 5