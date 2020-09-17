Кемерово, , 05:13 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 17 сентября, местами прогнозируется усиление ветра до 15−20 м/с. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

По данным кемеровского гидрометцентра, в регионе будет облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди, грозы.

Ночью ожидается +8…+13°С, местами при прояснении +1…+6°С. Днём — +17…+22°С, по югу до +27°С.

В Кемерове сегодня днём, 17 сентября, прогнозируется +19…+21°С, ветер южный с порывами до 16 м/с, дожди, грозы.