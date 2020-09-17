Пекин, , 05:13 — REGNUM Масштаб ядра отрасли искусственного интеллекта (ИИ) экономики Китая достиг 51 трлн юаней (около $7,5 млрд) на конец 2019 года, а число ИИ компаний превысило 2600, сообщает 15 сентября агентство Синьхуа.

Данные цифры были озвучены замминистра промышленности и информационных технологий КНР Ван Чжуцюнем во время проходящей в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая выставки Smart China Expo Online 2020.

По словам Вана, отрасль ИИ в Китае демонстрирует мощные инновационные возможности, производя продукцию и технологии мирового класса, включая системы распознавания лиц и голоса.

«Умные технологии» все быстрее находят свое применение в сферах производства, перевозок, здравоохранения, образования и ряде других, сообщил Ван.

Он добавил, что содействие интеграции ИИ и реальной экономики является важным способом оптимизации и модернизации отраслей промышленности и повышения благосостояния людей, а Китай поощряет предприятия и исследовательские учреждения в стране и за рубежом к углублению сотрудничества и совместному продвижению технологий ИИ.

Напомним, что темой выставки в этом году стало «Умные технологии: расширение возможностей экономики, обогащение жизни». Она стартовала 15 сентября и продлится три дня.