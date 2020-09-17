Москва, , 05:09 — REGNUM Вакцинация жителей России от нового коронавируса, включая медработников и педагогов, носит добровольный характер, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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Министр подчеркнул, что обязательный формат ее проведения никогда не обсуждался.

«Вакцинация медработников, педагогического состава и иных граждан, входящих в группу риска, от новой коронавирусной инфекции будет исключительно добровольной. Мы неоднократно это подчеркивали. Обязательная вакцинация не обсуждалась и не обсуждается», — сказал министр, слова которого цитирует ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов заявил, что Министерство здравоохранения России придерживается принципа добровольной вакцинации против коронавируса.

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