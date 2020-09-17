Москва, , 05:17 — REGNUM В четверг, 17 сентября, в Москве будет облачно, временами дождь. Температура воздуха +20… +22 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 18 сентября в Москве будет облачно, дождь. Температура воздуха +7… +9 °С.

Ветер южный (ночью западный) 5−10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +18… +23 °С днём и +4… +9 °С ночью.

В пятницу, 18 сентября, днём в столице ожидается +11… +13 °С. По области +8… +13 °С. Дождь. Ночью в регионе ожидается +3… +8 °С. Местами небольшой дождь. Днём и ночью в регионе сильный западный, северо-западный порывистый ветер до 17 м/с.