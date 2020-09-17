Пекин, , 05:06 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки не было выявлено ни одного нового локального случая COVID-19, сообщает 17 сентября агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, все выявленные за сутки случаи являются исключительно «импортными», то есть были выявлены у прибывших в страну из-за рубежа вне зависимости от их национальности. Таких пациентов было выявлено девять.

Из больниц страны было выписано 11 пациентов, ни одного случая гибели зафиксировано за сутки не было. Общее число заболевших в стране достигло 85 223 человек, из которых 4634 скончались. В больницах остается 141 пациент.