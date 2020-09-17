Владивосток, , 05:18 — REGNUM В Приморье за сутки из 1836 лабораторных исследований выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 66 пациентов, скончался один человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На утро 17 сентября в крае зарегистрировано 10 839 носителей коронавируса, из них выздоровели 9267 человек, умерли — 112 пациентов.

Из-за выявления зараженных коронавирусом школьников, во Владивостоке перевели на дистанционное обучение 17 классов в разных школах.

Как сообщало ИА REGNUM, отношение жителей России к вакцине от коронавируса в настоящее время, когда проходит третья фаза её клинических испытаний, не имеет значения, заявил 17 сентября главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью «Известиям».