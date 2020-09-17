Хабаровск, , 04:39 — REGNUM Впервые за последние 18 лет в Хабаровске начнут делать операции по пересадке почки.

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Всего в Хабаровском крае 400 человек нуждаются в трансплантации почки. На данный момент такие операции на Дальнем Востоке делают только в Якутии. Ранее пересадка почек в Хабаровске проводилась с 1987-го по 2002 годы.

«Наши врачи прошли обучение в координационном центре по донорству органов в Москве, они специализировались в Московском городском НИИ скорой помощи им. Склифосовского и в институте им.Шумакова. Опыт есть, операции по трансплантации почки были в Хабаровске, нужно восстановить. Если в 2021 году мы сделаем хотя бы десять трансплантаций, это уже большой шаг вперёд. На закупку необходимого оборудования потребуется около 100 млн рублей, но этот вопрос решаемый, ведётся работа», — цитируют «Аргументы недели» министра здравоохранения Хабаровского края Евгения Никонова.

Врач-уролог из первой краевой клинической больницы, в которой ранее проводились операции по пересадке почки, сказал, что готов проводить трансплантации.

Как сообщало ИА REGNUM, операции по трансплантации органов снова начали проводить в областной клинической больнице Рязани — 46-летней пациентке пересадили почку.