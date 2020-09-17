Североморск, Мурманская область, , 04:38 — REGNUM В Арктике в ходе сезонных работ экологи Северного флота (СФ) собрали около 300 тонн металлолома на острове Кильдин в Баренцевом море. Об этом пресс-служба СФ 16 сентября сообщает на сайте Минобороны РФ.

Металлический мусор, оставшийся ещё со времён освоения арктического острова в двадцатом веке, был собран личным составом взвода ликвидации экологического ущерба за два месяца.

14 сентября большой десантный корабль (БДК) «Александр Отраковский» доставил на остров Кильдин 14 грузовых автомобилей КамАЗ для погрузки сгруппированного металлолома. 16 сентября БДК отправился из Североморска за гружёными грузовиками для его вывоза на материк.

Напомним, программа экологической очистки Арктики является одной из приоритетных для системы материально-технического обеспечения СФ и выполняется уже на протяжении нескольких лет.

Как сообщало ИА REGNUM, на мысе Марре-Сале на полуострове Ямал военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) собрали около 450 тонн металлолома.

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