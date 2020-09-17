Москва, , 04:13 — REGNUM Отношение жителей России к вакцине от коронавируса в настоящее время, когда проходит третья фаза её клинических испытаний, не имеет значения, заявил 17 сентября главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью «Известиям».

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Он прокомментировал результаты социологического опроса ВЦИОМа, в соответствии с которыми больше половины населения (52% опрошенных) не хочет прививаться.

«Когда будет доказано, что это действительно эффективная и бессимптомная вакцина, такое отношение людей станет показателем полной неграмотности населения», — сказал учёный.

Альтштейн добавил, что если такое же отношение сохранится в будущем, то потребуется «вести интенсивную пропаганду» и «уговаривать людей прививаться».

Ранее в центре Гамалеи раскритиковали врачей, усомнившихся в вакцине от коронавируса. Там напомнили, что существует два способа избежать заражения — либо переболеть COVID-19 в тяжёлой форме, либо провакцинироваться.

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