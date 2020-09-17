Тайбэй, , 03:54 — REGNUM Общее число подтверждённых случаев COVID-19 на Тайване перевалило за 500 с начала эпидемии, сообщает 16 сентября агентство Синьхуа.

Новым пациентом оказалась филиппинка в возрасте 30 лет, прибывшая на Тайвань 13 сентября. Она сдала на COVID-19 по прибытии, несмотря на отсутствие симптомов, говорится в пресс-релизе агентства.

Тест дал положительный результат уже 16 сентября, но у нее до сих пор не развилось никаких симптомов, говорится в заявлении.

Агентство также было проинформировано о том, что у шести филиппинских путешественников был выявлен положительный результат на COVID-19 после того, как те покинули Тайвань в период с 28 августа по 11 сентября.

В общей сложности было идентифицировано 113 человек, имевших контакт с ними на Тайване, из которых 23 до сих пор имели отрицательный результат теста на вирус, говорится в заявлении.

В июне анализ студента колледжа из Японии дал положительный результат на вирус вскоре после того, как тот покинул Тайвань. С тех пор остров получил несколько сообщений о людях, с положительным результатом теста, который был выявлен после того, как те покинули остров.