Шицзячжуан, Китай, , 03:47 — REGNUM Международный аэропорт «Дасин» в Пекине открыл городской терминал в уезде Гуань в провинции Хэбэй на севере страны, что позволяет жителям уезда и близлежащих районов проходить регистрацию раньше времени при минимальной волоките, сообщает 17 сентября агентство Синьхуа.

Терминал расположен в 10 км от основных помещений аэропорта «Дасин» и занимает площадь почти 500 кв. метров, сообщил директор департамента операционного планирования и управления «Дасина» Ван Хуэй.

После регистрации пассажиры доставляются к самолетам в аэропорту при помощи специальных автобусов. Поездка занимает всего 40 минут. Автобус ходит каждые 20−30 минут и стоит 20 юаней (около $3) за поездку.

Власти планируют соединить Аэропорт «Дасин» при помощи множества локальных терминалов с разными районами региона Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй с целью улучшения транспортной связанности и эффективности работы воздушной гавани в будущем.