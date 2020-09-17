Дублин, , 03:15 — REGNUM Новые ограничительные меры ввели в столице Ирландии Дублине в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба ирландского правительства.

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Среди новых ограничений — запрет собираться группами более шести человек. Также запрещено собираться в помещении членам более двух семей. Пабы и бары остаются закрытыми до 21 сентября. Кроме того, власти Ирландии рекомендуют высшим учебным заведениям страны усилить контроль за соблюдением санитарных требований и ограничить выезд местных жителей за пределы Дублина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на карантин было закрыто правительство Ирландии в связи с подозрениями на коронавирус у одного из министров. Однако позднее тест на выявление инфекции показал отрицательный результат, в связи с чем карантин был снят.

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