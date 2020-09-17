Хэфэй, Китай, , 03:05 — REGNUM Провинция Аньхой на востоке Китая остановила действие режима экстренного реагирования по наводнениям, сообщает 16 сентября агентство Синьхуа.

Решение было принято после того, как уровень воды во всех основных реках региона и их притока, а также озера провинции упал ниже опасного. Власти потребовали от всех департаментов Аньхоя сфокусироваться на восстановлении региона после наводнений.

Им предписано заниматься тесным мониторингом изменений погоды и водных режимов, а также усилить меры прогнозирования, предупреждения и экстренного поисково-спасательного реагирования в интересах защиты людей и их собственности, обеспечения безопасности и бесперебойности водоснабжения.

Период чрезвычайного реагирования по наводнениям в Аньхое длился 85 дней. 23 июня провинция объявила чрезвычайную ситуацию в связи с наводнениями, повышая его с самого низкого, IV уровня и до самого высокого I уровня к 18 июля.