Пекин, , 03:01 — REGNUM Более тысячи рыбацких лодок вышли из порта Шипу в провинции Чжэцзя на востоке Китая после снятия длившегося летнего запрета на вылов рыбы в Южно-Китайском море, который длился четыре с половиной месяца, сообщает 16 сентября агентство Синьхуа.

По данным местных властей, регулирующих рыболовецкую деятельность, были очищены и углублены судоходные каналы порта Шипу, а также проведены инспекции безопасности рыболовецких судов и их членов экипажа. Запрет на летний вылов рыбы в Китае начинается ежегодно с 1 мая и является частью усилий применяемых Китаем с целью защиты морских ресурсов и экологии.

В это время запрещена любая рыболовецкая деятельность в Бохайском море, Желтом море, Восточно-Китайском море и в водах севернее 12 градусов северной широты в Южно-Китайском море.