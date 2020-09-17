Вашингтон, , 02:53 — REGNUM В Соединенных Штатах зафиксирован рост суточной смертности от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, передает телеканал CNN со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

Только за 16 сентября в США умерли 1293 пациента. Этот показатель является самым высоким за прошедший месяц. По данным телеканала, показатель средней заболеваемости COVID-19 в стране вырос на 5% по сравнению с прошедшей неделей. За минувшие сутки на территории Соединенных Штатов выявили 38 037 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Всего с начала пандемии в Соединенных Штатах подтвердили более 6,62 млн случаев инфицирования SARS-CoV-2. Жертвами осложнений COVID-19 в США стали более 196,4 тыс. человек.