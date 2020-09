Вашингтон, , 02:24 — REGNUM Студия Respawn Entertainment объявила, что её игра Medal of Honor: Above and Beyond для платформ виртуальной реальности выйдет 11 декабря 2020 года. Об этом 16 сентября сообщил портал Eurogamer.

В новой игре популярной серии про Вторую мировую войну геймерам предложат выступить в роли инженера, недавно принятого в шпионскую организацию США. Сюжет игры основан на реальных исторических событиях.

В августе 2020 года разработчики выложили в сеть сюжетный трейлер Medal of Honor: Above and Beyond. Они также опубликовали ролик с демонстрацией игрового процесса.

