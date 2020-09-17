Красноярск, 17 сентября 2020, 02:41 — REGNUM В четверг, 17 сентября, в Красноярске будет облачно, без осадков, температура воздуха +23… +25 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
В 06:15 на Театральной площади было +9 °C.
Ночью с 17 на 18 сентября ожидается до +12 °C, без осадков.
Скорость юго-восточного ветра 3−8 м/с. Давление — 732 мм рт. ст.
В пятницу, 18 сентября, в Красноярске до +18 °C днём и до +7 °C ночью. Ночью небольшой кратковременный дождь.
В субботу, 19 сентября, в Красноярске ожидается до +16 °C днём. Ночью — до +6 °C.
По прогнозам Среднесибирского УГМС, 17 сентября на юге Таймырского муниципального района скорость южного ветра на порывах до 15−18 м/с. Продолжает сохраняться высокая пожарная опасность IV класса.