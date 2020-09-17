Красноярск, , 02:41 — REGNUM В четверг, 17 сентября, в Красноярске будет облачно, без осадков, температура воздуха +23… +25 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:15 на Театральной площади было +9 °C.

Ночью с 17 на 18 сентября ожидается до +12 °C, без осадков.

Скорость юго-восточного ветра 3−8 м/с. Давление — 732 мм рт. ст.

В пятницу, 18 сентября, в Красноярске до +18 °C днём и до +7 °C ночью. Ночью небольшой кратковременный дождь.

В субботу, 19 сентября, в Красноярске ожидается до +16 °C днём. Ночью — до +6 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 17 сентября на юге Таймырского муниципального района скорость южного ветра на порывах до 15−18 м/с. Продолжает сохраняться высокая пожарная опасность IV класса.