Вашингтон, , 02:05 — REGNUM Во время онлайн-трансляции PlayStation 5 Showcase была официально представлена будущая игра Hogwarts Legacy по вселенной Гарри Поттера. Трейлер был опубликован 16 сентября на YouTube-канале PlayStation.

Название проекта можно перевести как «Наследие Хогвартса», разработкой игры занимается студия Avalanche Software, которую геймеры знают по серии приключенческих игр Disney Infinity. Ожидается, что релиз Hogwarts Legacy состоится в 2021 году.

В июне 2020 года инсайдеры сообщили подробную информацию об этом проекте. Действие игры развернётся в XIX веке, геймерам предложат выступить в роли студента пятого курса Хогвартса, который является уже достаточно опытным магом и знает о некой древней тайне, кторая может разрушить мир магии.

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