Рамалла , , 01:59 — REGNUM В Палестине за прошедшие сутки скончались 15 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба палестинского минздрава.

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По его данным, всего с начала пандемии в Палестине жертвами осложнений COVID-19 стали 276 человек. Также за минувшие сутки на палестинской территории выявили еще 963 случая заражения новым коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Палестине достигло 42 379.

Отмечается, что уже смогли выздороветь 29 583 пациента. Только за 16 сентября в Палестине выписали с выздоровлением 552 человек. При этом власти Палестины распорядились ужесточить наказание за нарушение карантинных ограничений.