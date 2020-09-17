Вашингтон, , 01:46 — REGNUM Территории нескольких государств северной части Европы достиг дым от природных пожаров, бушующих в западных регионах США, сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на специалистов из американской Национальной метеорологической службы.

Процесс можно проследить по снимкам с космических спутников. Ранее сообщалось, что дым от пожаров на западе США добрался до атлантического побережья страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября из-за природных пожаров в штате Орегон было объявлено чрезвычайное положение.

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