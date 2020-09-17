Бразилиа, , 01:28 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии составило 4 419 083, а за сутки в стране было подтверждено 36 820 подобных фактов. Об этом сообщает на своем сайте бразильский минздрав.

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Кроме того, за истекшие 24 часа в республике от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19, скончались 987 пациентов. Уточняется, что всего в Бразилии по этой причине умерли 134 106 больных. Еще 3 720 312 человек излечились от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября, по информации ВОЗ, в мире за последние сутки зарегистрировали 252 680 новых носителей SARS-CoV-2.

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