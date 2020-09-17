Вашингтон, , 01:21 — REGNUM Oculus планирует постепенно отказаться от серии гарнитур виртуальной реальности Rift и сосредоточиться на серии Quest. Об этом 16 сентября сообщила её материнская компания Facebook.

Издание Game Rant отметило, что, таким образом, в рамках новой стратегии Facebook полностью откажется от VR-гарнитур для ПК, сделав упор на автономные устройства с возможностью подключения к компьютеру.

Стоит отметить, что в гарнитуре Oculus Quest 2 сохранена возможность подключения к ПК через кабель USB Type-C и службу Oculus Link для запуска требовательных VR-игр. Реализация этой функции пока находится на этапе бета-тестирования.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Facebook официально представила VR-гарнитуру Oculus Quest 2. Устройство поступит в продажу 13 октября 2020 года, его стоимость в США составит $299.

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