Токио, , 00:59 — REGNUM Capcom выпустила второй трейлер Resident Evil: Village — восьмой части популярной игровой хоррор-серии. Ролик был опубликован 16 сентября на YouTube-канале PlayStation.

В начале видео зрители могут наблюдать за происходящим со стороны Итана Уинтерса — главного героя игры Resident Evil 7: Biohazard. Его похищают некие вооружённые люди в масках, выполняя приказ другого известного героя серии Resident Evil — Криса Редфилда.

Далее в ролике, как предположили некоторые геймеры, жена Уинтерса Миа рассказывает «сказку на ночь». Рассказ сопровождается 3D-анимацией, которая периодически прерывается повествованием от лица главного героя.

Ранее некоторые некоторые поклонники франшизы высказали предположение, что Крис Редфилд может стать одним из антагонистов восьмой части Resident Evil. Ожидается, что релиз игры состоится в 2021 году.

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