Вашингтон, , 00:35 — REGNUM В рамках онлайн-трансляции PlayStation 5 Showcase разработчики ремейка игры Demon's Souls показали, как будет выглядеть игровой процесс на консоли нового поколения. Ролик был опубликован 16 сентября на YouTube-канале PlayStation.

Длительность чистого игрового видео составляет около четырёх минут, зрителям в основном показали короткие фрагменты путешествия главного героя по различным локациям. Поклонники серии также могут видеть битвы с несколькими «боссами», в частности, с Maneaters и Tower Knight.

Напомним, оригинальная игра была эксклюзивом консоли PlayStation 3, её релиз состоялся 5 февраля 2009 года. Sony представила ремейк в июне 2020 года в рамках мероприятия Future of Gaming. Игра, подобно оригиналу, станет эксклюзивом PlayStation 5.

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