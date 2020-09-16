Москва, , 23:59 — REGNUM Заслуженный артист России Борис Моисеев после инсульта прикован к постели и находится в критическом состоянии. Об этом сообщает 16 сентября издание «Собеседник.ru» со ссылкой на адвоката Тамару Пухову.

«Борис, насколько мне известно, сейчас находится в тяжелейшем состоянии. Я буквально на днях общалась с его близким другом. Моисеев прикован к постели, лежит», — сказала Пухова, отметив, что «никакого просвета в состоянии его здоровья нет».

Адвокат также рассказала, что Моисеев испытывает серьёзные финансовые трудности, поскольку все накопленные им средства ушли на лечение, получаемые им пенсионные выплаты невелики, а «звёздные» друзья не оказывают помощи артисту.

Как сообщало ИА REGNUM, десять лет назад Борис Моисеев перенёс инсульт, после чего так и не смог вернуться к прежней жизни. Информации о состоянии артиста в последние годы поступает крайне мало.