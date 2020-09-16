Кейптаун, , 23:59 — REGNUM Министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе сообщил в Twitter 16 сентября, что за сутки в стране выявлено 1923 новых случая COVID-19, жертвами заболевания стали ещё 64 пациента.

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Согласно отчету министра, в настоящий момент число выявленных случаев коронавирусной инфекции в ЮАР составляет 653 444. Жертвами COVID-19 с начала эпидемии стали 15 705 человек.

ЮАР находится на первом месте в Африке по числу выявленных случаев и жертв COVID-19. Тем не менее, с 1 октября страна переходит к очередному этапу смягчения «коронавирусных» ограничений и готовится принимать иностранных туристов.

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