Вашингтон, , 23:54 — REGNUM В рамках очередной трансляции PlayStation 5 5 Showcase Sony назвала цену новой консоли и сообщила дату начала её продаж. Эфир прошёл 16 сентября на YouTube-канале PlayStation.

Стандатная версия PS5, оборудованная оптическим приводом, будет продаваться по цене $499,99. Стоимость «цифровой» версии составит $399,99. Обе консоли поступят в продажу в США и ряде стран 12 ноября 2020 года, в других регионах PlayStation 5 начнут продавать 19 ноября 2020.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что для перевозки консолей PlayStation 5 компания Sony забронировала 60 авиарейсов. Известный инсайдер Даниэль Ахмад отметил, что речь в этом случае идёт только о поставках в США.

Читайте ранее в этом сюжете: Для перевозки игровых консолей PlayStation 5 подготовили 60 авиарейсов