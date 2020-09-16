Токио, , 23:44 — REGNUM Компании Sony and Square Enix представили будущую игру Final Fantasy XVI и сообщили, что она станет эксклюзивом PlayStation 5. Презентация была показана XVI сентября в рамках онлайн-трансляции Showcase.

Создатели новой Final Fantasy сообщили, что игра находится в разработке. Стоит отметить, что игру нельзя будет назвать исключительным эксклюзивом платформы PlayStation, поскольку она также выйдет на ПК.

В рамках трансляции Square Enix показала поклонникам франшизы красивый четырёхминутный трейлер. Пока компания не сообщила, кто именно возглавит проект, будет это Хадзиме Табата, Наоки Йошида или какой-тод другой геймдизайнер.

Напомним, релиз 15 части Final Fantasy состоялся 29 ноября 2016 года. Руководителем этого проекта были Тэцуя Номура и Хадзимэ Табата.

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