Анкара, , 23:20 — REGNUM В Турции через несколько дней начнётся заключительная фаза испытаний российской вакцины от коронавируса, заявил 16 сентября министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

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При этом он сообщил, что считает нынешнюю ситуацию с коронавирусом более сложной, чем в начале пандемии.

«Третья фаза испытаний российской вакцины может начаться через неделю после того, как будут устранены все недостатки», — заявил Коджа.

Кроме того, он напомнил, что в Турции осуществляется тестирование китайской вакцины от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция в первых числах сентября подала заявку на участие в испытаниях российской вакцины против COVID-19.

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