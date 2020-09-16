Екатеринбург, , 22:16 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга намерена запретить так называемый «топпинг» тополей (обрезку, по итогам которой остаётся лишь обрубок ствола). Соответствующая информация указана в документе с итогами общественных обсуждений, размещённом на сайте горадминистрации.

Сообщается, что чиновники решили пойти навстречу горожанам и изменить правила благоустройства на территории города. Общественники назвали такой способ обрезки «варварским».

Учтены и другие предложения. В частности, в мэрии оценили предложение запретить побелку стволов деревьев во дворах и на территориях общего пользования.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в Екатеринбурге представили онлайн-карту городских деревьев.

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