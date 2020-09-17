Москва, , 09:20 — REGNUM В Москве победителям акселерационной программы «Фабрика туристических продуктов и сервисов» помогут вывести проекты на рынок. Об этом 17 сентября сообщила вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

Она рассказала, что 16 сентября состоялся отчётный день акселератора. Проекты представили 30 финалистов, жюри выбрало десять победителей.

«За последние месяцы люди по всему миру привыкли к новому уровню цифрового комфорта. Их требования возросли. Чтобы быть конкурентными, нам надо адаптироваться. Важно развивать и поддерживать технологичные проекты в туротрасли», — заявила Сергунина.

Команды-победители получат поддержку организаторов и партнёров программы. Им помогут выйти на рынок — улучшить бизнес-план, испытать маркетинговую стратегию, а также привлечь инвестиции и запустить продукты на рынок.

Московская программа «Фабрика туристических продуктов и сервисов» поддерживает стартапы в сфере туризма и создание новых технологичных решений для бизнеса.