Челябинск, , 20:59 — REGNUM Смерть националиста Максима Марцинкевича в челябинском СИЗО скорее всего не связана с криминалом. Такие данные вечером 16 сентября огласило областное челябинское управление СКР.

«В настоящее время у следствия нет оснований полагать, что смерть заключённого носит криминальный характер», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 16 сентября в одиночной камере СИЗО-3 было найдено тело Марцинкевича. Также там обнаружили несколько предсмертных записок. В южноуральском управлении ФСИН предположили, что гражданин мог покончить с собой. Однако его родственники и адвокаты настаивают на том, что его убили, и просят главу СКР Александра Бастрыкина завести уголовное дело и взять ситуацию на контроль.

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