Амстердам, 16 сентября 2020, 20:55 — REGNUM За сутки в Нидерландах выявили рекордное с начала эпидемии число новых случаев коронавирусной инфекции, 16 сентября сообщает агентство Associated Press.
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Согласно официальному отчету, за сутки в стране выявлено 1542 случая COVID-19. С начала эпидемии в Нидерландах подтверждено 90 218 случаев заражения коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Нидерландах подтвердили 1379 случаев COVID-19. От заболевания в Нидерландах погибли 6303 человека.
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