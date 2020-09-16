Челябинск, , 20:51 — REGNUM В камере националиста Максима Марцинкевича в третьем СИЗО Челябинска было найдено несколько предсмертных записок. Об этом сообщает областное ууправление СКР.

Их количество не уточняется. В рамках доследственной проверки идёт опрос свидетелей, также назначены необходимые исследования. Следователи выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, тело Тесака было найдено утром 16 сентября в одиночной камере. По предварительным данным, он покончил с собой. Однако родственники и адвокаты Марцинкевича считают, что его смерть носит криминальный характер, и просят СКР возбудить уголовное дело.

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