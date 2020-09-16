Челябинск, , 20:12 — REGNUM Главам муниципалитетов Челябинской области необходимо отложить отпуска до окончания подготовки вверенной им территории к зиме. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

Он призвал их лично контролировать ход пуска тепла. «Отложите отпуска до того момента, пока ваш муниципалитет или район будет полностью готов к зиме», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске отапливать все жилые дома и объекты соцкультсферы планируют в конце сентября. Впрочем, чиновники не исключили, что это может быть сделано раньше. Здесь решающую роль сыграет температура воздуха. Для пуска тепла необходимо, чтобы в течение пяти дней она не поднималась выше +8 градусов.