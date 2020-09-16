Турин, Италия, , 20:06 — REGNUM Власти итальянского региона Пьемонт (Турин) могут в ближайшее время ввести ограничения на использование средств для проведения медикаментозных абортов, передает Mediaset в среду, 16 сентября.

Отмечается, что ранее министерство здравоохранения Италии приняло прямо противоположное решение — значительно упростив проведение таких абортов (в части сроков и порядка их проведения).

Советник региональной администрации Пьемонта Маурицио Марроне подготовил новый протокол, согласно которому упомянутые средства больше не будут предоставляться в дневных стационарах, а больницы региона будут активно сотрудничать с движением Pro Life («в защиту жизни»).