Рим, , 19:50 — REGNUM Занятия в вузах Италии возобновятся 21 сентября, заявил в среду, 16 сентября, министр по делам высшего образования Гаэтано Манфреди.

Студенты должны будут носить маски, аудитории будут заполняться не более чем на 50%, чтобы сохранить возможность санитарной дистанции, лекции должны транслироваться, чтобы обеспечить и дистанционный доступ к обучению, сказал Манфреди.

Занятия в школах Италии в большинстве регионов возобновились 14 сентября. Предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагается, что все ученики будут носить маски, по крайней мере в те моменты, когда они находятся за пределами классов.