Курск, , 19:44 — REGNUM В Курскую область из Минздрава РФ поступила первая тестовая партия вакцины от коронавируса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

Первая партия состоит из 84 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» — этого хватит, чтобы привить 42 человек. Первым двум врачам ввели первый компонент вакцины 15 сентября. За состоянием вакцинированных будут следить специалисты.

Хранится препарат в лаборатории Курского областного кожвендиспансера при температуре — 18 °C в специальных холодильных камерах.

Вакцинация проводится бесплатно и добровольно. В первую очередь бесплатные прививки предлагают сделать врачам, а также сотрудникам социальной сферы и образования.

Основная партия поступил в регион в октябре и ноябре. Тогда записаться на прививку через телефон горячей линии смогут все желающие.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курской области вакцинация от коронавируса начнётся в ноябре